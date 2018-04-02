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Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции челябинского ГУ МВД

Новости Урала
2 апреля, 9:43 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

По данным местных СМИ, в ведомстве проводится обыск

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники ФСБ и собственной безопасности полиции проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе полицейского главка региона.

"Сегодня с утра в управлении по вопросам миграции полицейского главка Челябинской области сотрудники оперативно-розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД региона совместно с сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области проводят необходимый комплекс мероприятий. Других комментариев пока нет", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, в управлении проводится обыск.

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