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В Салехарде ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак

Новости Урала
2 апреля, 11:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

СК начал доследственную проверку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак на ребенка в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"По предварительным данным, на ребенка напали собаки. По данному факту начата проверка, нам передаются все материалы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

По сообщениям местных СМИ, от нападения собак пострадал восьмилетний ребенок, у него большая кровопотеря, был госпитализирован в тяжелом состоянии, прооперирован.

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