В Салехарде ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак на ребенка в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"По предварительным данным, на ребенка напали собаки. По данному факту начата проверка, нам передаются все материалы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

По сообщениям местных СМИ, от нападения собак пострадал восьмилетний ребенок, у него большая кровопотеря, был госпитализирован в тяжелом состоянии, прооперирован.