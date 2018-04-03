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В Мегионе сгорел дом, в котором жили около 60 человек

Новости Урала
3 апреля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Пострадал один человек

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Жилой дом сгорел в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), один человек пострадал. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 1:21 по местному времени поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме пятой степени огнестойкости в Мегионе, в котором расположено 29 комнат. В нем проживали 58 человек, в том числе 13 детей, все они эвакуировались самостоятельно. <...> Один из жильцов пострадал, он был доставлен в больницу с ожогами кистей. Дом был поврежден по всей площади", - сказал собеседник агентства.

По его данным в тушении пожара участвовали 38 человек. "Там же находились представители администрации и глава города. Они организовали автобусы, где были размещены люди. Там же было принято решение о развертывании пункта временного размещения, где разместилась часть людей", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации города, в данный момент в мэрии идет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая должна принять решение по расселению жильцов дома.

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