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Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Новости Урала
4 апреля, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Всего в параде задействуют более 80 единиц техники

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Армейские мотовездеходы АМ-1

Армейские мотовездеходы АМ-1

© Пресс-служба ВВО

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, и комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" впервые примут участие в военном параде 9 мая в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду на репетиции механизированной колонны сообщил заместитель начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.

"В этом увеличилась колонна, которая задействована в параде Победы на Урале. Принимает участие более 80 единиц техники. Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, УАЗ "Патриот" в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-У", комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ", - сказал Беглов.

Также в параде Победы примут участие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и другие.

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