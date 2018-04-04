Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, и комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" впервые примут участие в военном параде 9 мая в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду на репетиции механизированной колонны сообщил заместитель начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.

"В этом увеличилась колонна, которая задействована в параде Победы на Урале. Принимает участие более 80 единиц техники. Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, УАЗ "Патриот" в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-У", комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ", - сказал Беглов.

Также в параде Победы примут участие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и другие.