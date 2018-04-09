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Одиннадцать школьников под Челябинском попали в больницу с недомоганием

Новости Урала
9 апреля, 10:10 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Прокуратура начала проверку, школу закрыли до выяснения причин

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Одиннадцать школьников средней школы поселка Арсинский Челябинской области были доставлены в больницу с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту. По данному факту прокуратура Нагайбакского района организовала проверку, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"В пятницу из школы поселка Арсинский Нагайбакского района в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, головокружение, тошноту, рвоту поступили одиннадцать школьников. По данному факту прокуратурой Нагайбакского района начата проверка, во время которой в школе, в частности, отобраны пробы воздуха", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области ТАСС сообщили, что состояние всех одиннадцати пострадавших школьников позволило отпустить их по домам. В отделе образования Нагайбакского района ТАСС рассказали, что школа закрыта до выяснения причин.

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