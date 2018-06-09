Роспотребнадзор организовал расследование по вспышке инфекции в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере в городе Кушва. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

По последним данным, в лагере "Сосновый бор" в городе Кушва ухудшилось самочувствие у 62 детей от 7 до 12 лет и у двух вожатых в возрасте 18 лет, 33 человека находится в больнице города Кушва, а 31 человек госпитализирован в Нижнем Тагиле.

"Вспышка острой кишечной инфекции произошла в оздоровительном лагере в городе Кушва. На месте ЧП организовано эпидемиологическое расследование: проведено обследование пищеблока, отобраны пробы воды, готовой и сырой продукции, смывы, материал от заболевших и персонала пищеблока, проводятся лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у больных наблюдается состояние средней и легкой степеней тяжести, контактировавшие дети осмотрены инфекционистом, вывезены из лагеря и взяты под медицинское наблюдение по месту жительства. "С 9 июня деятельность оздоровительного учреждения приостановлена. Расследование находится на контроле главного государственного санитарного врача по Свердловской области Сергея Кузьмина", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Проверку также проводит прокуратура города Кушва.