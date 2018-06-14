Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинскую городскую свалку власти обещают закрыть до 1 сентября

Новости Урала
14 июня, 14:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что мусор от социальных и государственных организаций уже направляют на альтернативный полигон

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Поэтапное закрытие челябинской городской свалки начнется 1 июля и будет завершено до 1 сентября. Такую задачу региональному министерству экологии и руководству Челябинска поставил губернатор области Борис Дубровский, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

"По решению губернатора Челябинской области с 1 июля 2018 года челябинская свалка будет закрыта. С этого момента начнется поэтапный перевод потоков мусора на новый полигон. Процедура должна завершиться до первого сентября 2018 года. <…> Важность этой задачи определяется предстоящими международными саммитами ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на сегодняшний день мусор от социальных и государственных организаций уже направляют на альтернативный полигон. С 1 июля свалка будет закрыта для юридических лиц, а также бытовые отходы жителей северо-западной части Челябинска повезут на новую временную площадку. В течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября она будет полностью закрыта, после этого начнется процесс рекультивации.

Как сообщали в Министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров, объем накопленных отходов составляет, по последним данным, 16 млн кубометров. В год на свалку прибывает более 360 тыс. тонн отходов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области, население - 1,192 млн человек.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС Челябинская область Шанхайская организация сотрудничества
Персоны
Дубровский, Борис Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости