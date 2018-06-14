Челябинскую городскую свалку власти обещают закрыть до 1 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Поэтапное закрытие челябинской городской свалки начнется 1 июля и будет завершено до 1 сентября. Такую задачу региональному министерству экологии и руководству Челябинска поставил губернатор области Борис Дубровский, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

"По решению губернатора Челябинской области с 1 июля 2018 года челябинская свалка будет закрыта. С этого момента начнется поэтапный перевод потоков мусора на новый полигон. Процедура должна завершиться до первого сентября 2018 года. <…> Важность этой задачи определяется предстоящими международными саммитами ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на сегодняшний день мусор от социальных и государственных организаций уже направляют на альтернативный полигон. С 1 июля свалка будет закрыта для юридических лиц, а также бытовые отходы жителей северо-западной части Челябинска повезут на новую временную площадку. В течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября она будет полностью закрыта, после этого начнется процесс рекультивации.

Как сообщали в Министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров, объем накопленных отходов составляет, по последним данным, 16 млн кубометров. В год на свалку прибывает более 360 тыс. тонн отходов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области, население - 1,192 млн человек.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.