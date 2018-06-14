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Движение на федеральной трассе "Урал" в Челябинской области перекрыли из-за ДТП

Новости Урала
14 июня, 16:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, июня. /ТАСС

В районе поворота на Усть-Катав столкнулись грузовой и легковой автомобили

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в районе поворота на город Усть-Катав в Челябинской области перекрыто из-за столкновения грузового и легкового автомобилей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"В районе поворота на Усть-Катав… в результате лобового столкновения грузового и легкового автомобилей проезд полностью перекрыт. ДТП произошло в 15:10 по местному времени (13:10 мск)… На месте проводятся следственные действия, после чего можно будет ликвидировать последствия и запустить движение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

Автодорога федерального значения "Урал" Москва - Челябинск проходит через Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Челябинскую области.

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