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"Новапорт" планирует построить новый терминал в тюменском аэропорту

Новости Урала
15 июня, 16:57 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 15, июня. /ТАСС

После ввода объекта площадью 17 тыс. кв. метров пассажиропоток в Рощине может вырасти до пяти миллионов человек в год

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ТЮМЕНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Новапорт" планирует построить еще один терминал в тюменском аэропорту Рощино площадью 17 тыс. квадратных метров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам встречи врио губернатора Тюменской области Александра Моора и генерального директора ООО "Новапорт Холдинг" Сергея Рудакова.

"Пассажиропоток в аэропорту Рощино в перспективе может вырасти до пяти миллионов человек в год. Для обслуживания пассажиров компания "Новапорт" планирует уже через несколько лет за счет собственных средств построить новый терминал площадью 17 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

По словам Рудакова, благодаря проведенной реконструкции аэровокзала, активной деятельности базовых авиакомпаний и привлечению новых, а также маркетинговой политике в этом году Рощино перешагнет рубеж в 2 миллиона пассажиров в год. "С появлением нового корпуса к 27 тыс. действующих квадратных метров добавится еще 17 тысяч. Это будет солидный аэропорт, который нужно будет реконструировать только тогда, когда пассажиропоток приблизится к пяти миллионам человек в год. <...> В планах компании построить современную гостиницу и развиваться комплексно", - приводит пресс-служба слова Рудакова.

Как отметил Моор, сейчас Рощино стал региональным хабом. "Есть понятные, многолетние перспективы развития, на встрече мы их обсудили, подтвердили достигнутые ранее договоренности. <...> С нашей стороны потребуется провести ремонт взлетно-посадочной полосы №1, проект уже прорабатывается", - приводит пресс-служба слова Моора.

Тюменский аэропорт официально открылся 17 января 2017 года после реконструкции, начавшейся в 2012 году, при этом полеты продолжались на протяжении всего времени работ. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. м, пропускная способность - с 250 до 600 человек в час, что, как предполагается, позволит Рощино принимать 5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Рощино по итогам 2017 года обслужил 1 млн 831 тыс. 654 пассажиров, что на 19,7% больше, чем в 2016 году.

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