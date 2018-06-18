Экс-директор тюменского кардиоцентра получил условный срок по делу о хищении 5 млн руб.

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени приговорил экс-директора Тюменского кардиологического научного центра к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за хищение в учреждении более 5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Тюменского кардиологического научного центра - филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Вадима Кузнецова и местной жительницы Елены Баглай. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года, Баглай назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ноябре 2012 года Кузнецов решил заняться хищением денег в кардиоцентре, к чему привлек завотделом международных связей кардиоцентра Елену Логунову и Баглай, которая оказывала кардиоцентру правовые услуги на основании заключенных договоров.

"Для завуалирования хищений денежных средств в кардиоцентре в 2013 и 2014 гг. были проведены аукционы для заключения договоров на оказание услуг по изготовлению и распространению рекламной продукции медицинской тематики. <...> Для сокрытия махинаций составлялись фиктивные документы о выполнении предусмотренных договорами работ. Всего в кардиоцентре было похищено более 5,1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В 2016 году Логунова, Баглай и Кузнецов были задержаны. "В ходе расследования прокуратура города с Логуновой заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, она признала свою вину, в декабре 2016 года суд, рассмотрев дело, подверг ее условной мере наказания. Кузнецов также признал вину и вернул кардиоцентру похищенные средства в сумме более 5,1 млн рублей, Баглай же вину в предъявленном ей обвинении не признала", - добавили в пресс-службе.