Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут 9 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы назначили выборы на 9 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе гордумы.

"Во вторник, 19 июня, депутаты назначили 9 сентября датой проведения выборов в гордуму Екатеринбурга. За эту дату единогласно проголосовали все депутаты", - сказали в пресс-службе.

На 9 сентября в этом году приходится единый день голосования. По данным ЦИК, прямые выборы губернаторов пройдут в единый день голосования в 22 регионах, выборы заксобраний - в 16 регионах, причем в некоторых субъектах пройдут обе кампании.