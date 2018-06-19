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Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут 9 сентября

Новости Урала
19 июня, 9:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

За эту дату единогласно проголосовали все депутаты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы назначили выборы на 9 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе гордумы.

"Во вторник, 19 июня, депутаты назначили 9 сентября датой проведения выборов в гордуму Екатеринбурга. За эту дату единогласно проголосовали все депутаты", - сказали в пресс-службе.

На 9 сентября в этом году приходится единый день голосования. По данным ЦИК, прямые выборы губернаторов пройдут в единый день голосования в 22 регионах, выборы заксобраний - в 16 регионах, причем в некоторых субъектах пройдут обе кампании.

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