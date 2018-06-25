Проекты школьников в области нейротехнологий представят на ИННОПРОМе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Лучшие проекты, разработанные школьниками в области нейротехнологий, энергетики, медицины и IT на стартовавшей в Свердловской области проектной смене Уральского федерального университета (УрФУ), будут представлены в рамках деловой программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"В загородном центре "Таватуй" УрФУ открыл для талантливых детей летнюю Уральскую проектную смену, участниками которой стали 175 школьников 8-10 классов со всей Свердловской области. Они уже познакомились с обновленными лабораториями, где будут работать над своими проектами. По завершении смены лучше проекты продолжат свою реализацию, примут участие во всероссийских и областных конкурсах, некоторые из них можно будет увидеть уже в июле на ИННОПРОМе, - говорится в сообщении.

На смене работают семь направлений: "Информационные технологии", "Конструирование сложных технических систем", "Новые материалы", "Космос. Навигация. Связь", "Медицина будущего", "Нейротехнологии" и "Современная энергетика".

"У нас есть проекты, с которыми мы продолжаем работу, начатую на Всероссийском конкурсе научно-технических проектов. Один из таких проектов связан с ранней диагностикой пищевых нарушений, после завершения смены мы планируем выйти на широкий рынок. Второй проект - "умная" майка для коррекции осанки на основе биологически обратной связи, на смене будет разработан прототип майки, который мы после смены планируем испытывать на пользователях в тестовом режиме", - приводит пресс-служба слова руководителя направления "Нейротехнологии" Светланы Павловой.

Как отметила заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, проектная смена отличается от других вовлечением школьников в реальные научные и инжиниринговые проекты. "Они погружаются в среду, которая соответствует научной и инженерной школе того или иного направления. Ребенок, прикасаясь к этой среде, получает компетенции, которые впоследствии помогут ему стать профессионалом", - цитирует ее пресс-служба.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". В этом году страной-партнером "Иннопрома" является Республика Корея.