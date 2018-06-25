Уральские архивисты привезли из Финляндии и Франции новые документы о Демидовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уральские архивисты привезли из архивов Финляндии и Франции новые документы о династии крупных промышленников Демидовых. Впервые в России их покажут осенью на международной выставке в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в управлении архивами Свердловской области.

"Сотрудники Госархива Свердловской области вернулись из рабочих поездок в архивные учреждения Европы - Финляндии и Франции. Архивист Анна Марина побывала в Национальном архиве Финляндии, где продолжила изучение архивных документов Фонда наследницы демидовских капиталов Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной (Шернваль). <…> Были отобраны наиболее интересные и яркие документы из частной переписки", - сообщили в управлении.

Аврора Карамзина в XIX веке была женой одного из Демидовых, уехала жить в Хельсинки, когда еще Финляндия входила в состав Российской империи, и занималась там благотворительностью. Руководители тагильских заводов регулярно слали ей отчеты как совладелице о том, что происходит в городе и на предприятии.

"Среди выбранных документов - письма, отражающие хозяйственную и благотворительную деятельность Авроры Карловны, ряд документов о церемонии открытия памятника Павлу Николаевичу Демидову в Нижнетагильском заводе и личные письма Анатолия Николаевича Демидова, адресованные Авроре Карловне", - пояснили в управлении.

Впервые сотрудники Госархива Свердловской области поработали в фондах Национального архива Франции. "Был выявлен ряд документов рода Демидовых и приобретена копия одного из них для международной выставки "Демидовы на Урале", которая состоится осенью этого года", - добавили в управлении.

Династия Демидовых - российские предприниматели, ставшие известными при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Демидовы являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, а также деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах Европы. Крупнейшими центрами изучения наследия Демидовых в России являются Тула, Барнаул, Невьянск, Нижний Тагил.