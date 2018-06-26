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Челябэнергосбыт лишился статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области

Новости Урала
26 июня, 9:21 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, июня. /ТАСС

С июля эту функцию будет временно выполнять электросетевая компания

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Челябэнергосбыт решением Министерства энергетики РФ лишен статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области, то есть организации, обязанной заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся потребителем. С июля роль гарантирующего поставщика в Челябинской области будет временно исполнять электросетевая компания, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Челябэнергосбыта.

"Министерство энергетики Российской Федерации лишило ПАО "Челябэнергосбыт" статуса гарантирующего поставщика. По правилам энергорынка, эти функции с 1 июля 2018 года временно передаются работающей в регионе электросетевой компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" сообщили, что ОАО "МРСК Урала" (входит в государственный холдинг ПАО "Россети") присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Челябинской области приказом Минэнерго РФ. "Эти функции сетевая компания возьмет на себя с 1 июля 2018 года до момента проведения конкурса правительством РФ на присвоение статуса гарантирующего поставщика в регионе специализированной организации", - подтвердили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Задолженность всех групп потребителей перед ПАО "Челябэнергосбыт" на текущий момент достигает 5 млрд руб.

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