Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Челябинской области: электроснабжение региона от смены поставщика не пострадает

Новости Урала
28 июня, 10:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Ранее компания "Челябэнергосбыт" решением Министерства энергетики РФ была лишена статуса гарантирующего поставщика в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Смена с 1 июля гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области с компании "Челябэнергосбыт" на компанию "МРСК Урала" (входит в государственный холдинг ПАО "Россети") ни на ценах, ни на объемах электроэнергии в регионе не скажется. Об этом в четверг журналистам, отвечая на вопросы ТАСС, сообщил заместитель губернатора Сергей Шаль.

Компания "Челябэнергосбыт" решением Министерства энергетики РФ лишена статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области, то есть организации, обязанной заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся потребителем. С июля роль гарантирующего поставщика в регионе временно будет исполнять "МРСК Урала".

"Мы подтверждаем, что <…> цена останется прежней. Объем электроэнергии не изменится. Электроснабжение Челябинской области никоим образом от смены гарантирующего поставщика не пострадает", - сказал замгубернатора.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
5
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости