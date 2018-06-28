Власти Челябинской области: электроснабжение региона от смены поставщика не пострадает

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Смена с 1 июля гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области с компании "Челябэнергосбыт" на компанию "МРСК Урала" (входит в государственный холдинг ПАО "Россети") ни на ценах, ни на объемах электроэнергии в регионе не скажется. Об этом в четверг журналистам, отвечая на вопросы ТАСС, сообщил заместитель губернатора Сергей Шаль.

Компания "Челябэнергосбыт" решением Министерства энергетики РФ лишена статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области, то есть организации, обязанной заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся потребителем. С июля роль гарантирующего поставщика в регионе временно будет исполнять "МРСК Урала".

"Мы подтверждаем, что <…> цена останется прежней. Объем электроэнергии не изменится. Электроснабжение Челябинской области никоим образом от смены гарантирующего поставщика не пострадает", - сказал замгубернатора.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.