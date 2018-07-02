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Житель Екатеринбурга назвал Артемом Дзюбой сына, родившегося перед матчем Россия – Испания

Новости Урала
2 июля, 15:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июля. /ТАСС

Глава семьи Олег Дзюба сообщил, что планирует отдать ребенка в футбольную секцию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Мальчик, которого назвали в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы, родился в Екатеринбурге за 1,5 часа до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти). Выбор имени связан с результативными выступлениями игрока в футбольном клубе "Зенит" и в составе национальной сборной на чемпионате мира по футболу, рассказал в понедельник ТАСС глава семьи Олег Дзюба.

"Мой сын родился вчера, за 1,5 часа до матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Мне изначально нравилось имя Артем, но после того, как футболист начал показывать результаты в "Зените" и в сборной на чемпионате мира, я точно определился. Примерно за месяц до родов супруга предложила имя Мирон, мы долго думали, но потом все-таки решили назвать Артемом. Конечно, чемпионат мира повлиял - Артем Дзюба выходит на поле в составе национальной сборной, много забивает, однозначно - чемпион", - сказал Дзюба.

Он добавил, что планирует отдать сына в футбольную секцию. "Понравится - будет продолжать, нет - выберем что- то другое", - пояснил собеседник агентства.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба забил три мяча в четырех матчах ЧМ-2018.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии.

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