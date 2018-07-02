Более 20 тыс. жителей Нефтеюганска остаются без воды более суток из-за аварии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры остаются без воды более суток из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Воду из-за аварии на коллектор отключили в пяти микрорайонах города, где проживает более 20 тыс. человек. Работы по восстановлению не приостанавливаются. Задействовано 23 единицы техники, в том числе водовозки. На смену вышли три бригады совместно с нефтяниками, они устанавливают заглушку коллектора для того, чтобы освободить место прорыва сточных вод", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники пресс-службы сообщили, что на данный момент причина аварии не установлена. "Утром в воскресенье ввели режим чрезвычайной ситуации на участке аварийных работ и в нескольких районах. Сейчас действует чрезвычайный режим на территории всего города", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на месте аварии произошел перелом коллектора, предположительно, из-за обвала грунта после осадков. Авария произошла в воскресенье утром.