Рекультивация свалки в Челябинске обойдется почти в 3 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость рекультивации городской свалки в Челябинске, которая должна начаться весной 2019 года, оценивается в 2,9 млрд рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

"В 2,9 млрд рублей мы оценили затраты в комплексном плане по улучшению экологической ситуации в Челябинске и Магнитогорске", - сказал чиновник, уточнив, что для реализации проекта будут использованы средства из федерального и регионального бюджетов. Начало работ по рекультивации полигона запланировано на весну 2019 года.

Как сообщалось ранее, поэтапное закрытие челябинской городской свалки началось 1 июля и должно быть завершено до 1 сентября. Такую задачу региональному министерству экологии и руководству Челябинска поставил губернатор области Борис Дубровский.

Полигон, существующий с 1949 года, занимает более 50 гектаров. Объем накопленных отходов составляет 16 млн кубометров.