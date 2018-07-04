Убыток "Курганмашзавода" в 2017 году превысил уровень 2016 года в 30 раз

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Курганмашзавода", единственного производителя боевых машин пехоты в России, по итогам 2017 года вырос в 30 раз по сравнению с убытком 2016 года и составил 108,245 миллиарда рублей, следует из годового отчета предприятия.

При этом выручка "Курганмашзавода" выросла в 2017 году на 6% по сравнению с 2016 годом, составив 19,7 миллиарда рублей.

"Как и в прошлом году, ухудшение финансового результата (убытка - прим. ТАСС) произошло в основном за счет существенных расходов на формирование оценочных обязательств по судебным искам ..., расходов на формирование резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений", - говорится в документе.

Согласно отчету, предприятие реализовало в 2017 году продукции гражданского назначения на сумму 1,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза выше уровня 2016 года. Объем продаж продукции специального назначения в прошлом году увеличился по сравнению с 2016 годом на 2%. "Объем продаж общества с учетом портфеля заказов по гражданской продукции мог бы быть значительно выше, однако из-за полного отсутствия собственных оборотных средств под поставку гражданской продукции наращивание объемов в текущем периоде невозможно, а критический объем кредиторской задолженности, в том числе просроченной (перед поставщиками и по заемным обязательствам) не позволяет привлечь внешнее финансирование", - отмечается в документе.

В отчете указывается, что в 2017 году обязательства "Курганмашзавода" по кредитам и займам составили 16,74 миллиарда рублей. Основным кредитором по предоставлению кредитных средств остается Внешэкономбанк.

В 2018 году предприятие планирует получить выручку в размере 33,77 миллиарда рублей.

Банкротство "Курганмашзавода"

Внешэкономбанк ранее подал заявление о вступлении в дело о банкротстве 13 ноября, сумма требований составила 68,5 млрд рублей. Ранее заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев в ходе визита на "Курганмашзавод" заявил о том, что набсоветом ВЭБ принято решение о выделении ресурсов, чтобы поддерживать в переходный период работоспособность КМЗ. Он отмечал, что стоит задача сохранить производственный потенциал, трудовой коллектив, компетенции людей. По мнению губернатора Курганской области Алексея Кокорина, банкротство является единственным выходом для спасения "Курганмашзавода".

Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов ранее сообщал ТАСС, что госкорпорация выделит 7,5 млрд рублей из антикризисного фонда госкорпорации на финансирование текущей деятельности военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ). Он уточнил, что получено положительное решение бюджетного комитета госкорпорации о предоставлении займов на погашение критической задолженности комплектаторов "Курганмашзавода" на эту сумму.

Ранее сообщалось, что гособоронзаказ "Курганмашзавода" будет передан головному предприятию "Высокоточных комплексов" - тульскому предприятию "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП).

"Курганмашзавод" (КМЗ) - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.