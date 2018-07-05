Синоптики предупредили о почти сорокаградусной жаре в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Воздух в южных районах Челябинской области прогреется до плюс 36 градусов во второй половине дня в пятницу. Жара продержится по воскресенье включительно, говорится в штормовом предупреждении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во второй половине дня 6-8 июля в южных районах Челябинской области сохраняется сильная жара. Максимальная температура воздуха [составит] до плюс 36 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, с пятницы по воскресенье в южной половине региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В главном управлении лесами Челябинской области ТАСС сообщили, что по состоянию на утро четверга на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 564 лесных пожара (365 лесных пожаров в 2017 году - прим. ТАСС). За минувшие сутки зарегистрированы два пожара на площади 5 га в Карталинском лесничестве.