"Уралвагонзавод" начнет серийное производство нового трамвая в декабре 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") начнет серийное производство инновационного трамвая 71-415 в декабре 2018 года. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора по гражданской продукции корпорации Борис Мягков в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Мы возобновили проекты, ведем научные и опытно-конструкторские разработки. Трамвай 71-415, проект которого в свое время был законсервирован, готов, в декабре он выйдет на линию. В августе пойдет на сертификацию, после всех испытаний в декабре он будет готов к поставкам на линию", - сказал Мягков.

Руководитель предприятия "Уралтрансмаш", которое занимается разработкой трамваев, Владимир Городилов подчеркнул, что 97% комплектующих нового трамвая - российского производства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.