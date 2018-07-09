Китайская металлургическая компания Ansteel планирует создать производство на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Китайская металлургическая компания Ansteel Group Corporation и "Корпорация развития Среднего Урала" подписали соглашение о создании в Свердловской области производства стального проката в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС .

"Мы достаточно плотно работаем с одной из крупнейших китайских компаний, - рассказал гендиректор "Корпорации развития Среднего Урала" Сергей Киселев. - Нами предложено шесть проектов, в рамках которых компания [из КНР] может поучаствовать с точки зрения развития производств уральских предпринимателей". Киселев также уточнил, что китайскую сторону заинтересовали проекты по производству алюминиевых труб и алюминиевого порошка, выплавке спецстали, проект по модернизации производства сварных труб и др.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.

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