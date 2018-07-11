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СК проводят проверку по факту угроз в адрес семьи на Урале из-за долга по кредиту

Новости Урала
11 июля, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Сообщается, что в 2013 и 2014 годах муж жительницы Екатеринбурга взял кредиты в одном из банков, однако в последующем не смог платить по кредитным договорам в связи с потерей работы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту угроз, поступивших в адрес многодетной семьи, в связи с наличием долга по кредитному договору. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"В начале июля 2018 года жительнице города Екатеринбурга от неустановленных лиц поступили угрозы в социальной сети, связанные с наличием у ее мужа просроченного долга по кредитному договору. В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы троих детей, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2013 и 2014 годах муж женщины взял кредиты в одном из банков, однако в последующем не смог платить по кредитным договорам в связи с потерей работы.

"В дальнейшем банковская организация передала право требования долга иным лицам", - сказали в ведомстве.

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