СК проводят проверку по факту угроз в адрес семьи на Урале из-за долга по кредиту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту угроз, поступивших в адрес многодетной семьи, в связи с наличием долга по кредитному договору. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"В начале июля 2018 года жительнице города Екатеринбурга от неустановленных лиц поступили угрозы в социальной сети, связанные с наличием у ее мужа просроченного долга по кредитному договору. В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы троих детей, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2013 и 2014 годах муж женщины взял кредиты в одном из банков, однако в последующем не смог платить по кредитным договорам в связи с потерей работы.

"В дальнейшем банковская организация передала право требования долга иным лицам", - сказали в ведомстве.