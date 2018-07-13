Первый в РФ сетевой научный центр может появиться в Свердловской области к июлю 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Первый в России сетевой научный центр планируют запустить в Свердловской области к июлю 2019 года. Пилотный проект объединит на своей площадке специалистов и разработки Уральского отделения РАН, Уральского федерального университета (УрФУ) и Института реакторных материалов (входит в ГК "Росатом"), сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора по научной и инновационной деятельности Института реакторных материалов Кирилл Ильин.

"Сетевой научный центр - это площадка для организации совместной работы различных научных институтов, которые расположены удаленно и находятся в разной юрисдикции, таких как институты академии наук, вузы, предприятия реального сектора. Пилотный проект мы планируем реализовать в Уральском федеральном округе на площадках Уральского отделения РАН, Уральского федерального университета и Института реакторных материалов. Концепция научного центра будет утверждена до октября 2018 года, у нас стоит задача запуститься в течение года, ход реализации проекта будет представлен на следующей международной промышленной выставке "Иннопром", - сказал Кирилл Ильин.

Он добавил, что сетевой научный центр позволит отслеживать, как проходят работы по одному проекту в различных институтах, за счет чего можно проследить проблемы, полученные результаты, своевременно скорректировать научные программы.

По словам Ильина, цифровая платформа сетевого научного центра разрабатывается ГК "Росатом" и включает три составляющие. "Первая - визуализация деятельности центра, то есть, какие научные программы выполняются, состав центра и его экспериментальная база, новости и контакты. Вторая часть будет доступна только тем, кто участвует в выполнении программы, она будет показывать, какие исследования идут на участках, по каким методикам, кто исполнители, какие результаты получены и как это встраивается в общую схему. Третья часть - это коммуникационная площадка для обмена мнениями, проведения видеоконференцсвязи между исследователями, обсуждения полученных результатов", - добавил собеседник агентства.

Ильин отметил, что масштабирование проекта состоится в течение трех лет после запуска. "При утверждении концепции, это будет первый центр, который в дальнейшем будет отрабатывать организационные и технические решения для масштабирования их на другие институты и научные программы. Такого в России пока нет, но к этому все идут, это будет первый пилотный проект", - подчеркнул он.