Около 900 жителей Челябинска приняли участие в митинге против пенсионных изменений

ТАСС, 14 июля. Около 900 человек приняли участие в согласованном митинге против принятия законопроекта об изменении пенсионной системы, который в субботу прошел в Челябинске. Об этом сообщили в пресс- службе УМВД России по Челябинской области.

Акция была организована региональным отделением партии "Справедливая Россия".

"Челябинские полицейские обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности мероприятия, прошедшего в сквере им. Колющенко. Всего в согласованном митинге приняло участие около 900 человек. Нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в пресс-службе.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит предложенные правительством изменения 17 июля.