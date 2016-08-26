Новую мечеть на 4 тыс. молящихся открыли в Чечне

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ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Новая мечеть на 4 тыс. молящихся была открыта в Гудермесском районе Чечни в рамках Всемирной исламской конференции, посвященной 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
"Открытие мечети имени чеченского шейха Юсупа-Хаджи состоялось в селе Кошкельды Гудермесского района. В торжественной церемонии приняли участие делегаты и гости исламской конференции, а также глава Чечни Рамзан Кадыров", - сказали в пресс-службе.
В населенном пункте проживают около 6 тыс. человек. Мечеть была построена за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.