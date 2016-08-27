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Во Владивостоке открыли памятник кошке Матроске

В стране
27 августа, 12:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Кошка, прославившаяся тем, что съела деликатесы на сумму 60 тыс. руб. в местном аэропорту, была талисманом ХК "Адмирал"
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Кошка Матроска

Кошка Матроска

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Памятник кошке Матроске, которая после трапезы на 60 тыс. руб. в аэропорту Владивостока прославилась на всю страну и стала талисманом хоккейного клуба "Адмирал", открыли во Владивостоке, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ХК "Адмирал" Кирилл Беляков.

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"Памятник открыли в теплой, почти семейной обстановке. На церемонии присутствовали генеральный директор "Адмирала" Илья Спокойнов, который и стянул покрывало с нового памятника, капитан команды Оскарс Бартулис и скульптор Алексей Шпаковский. Было сказано много теплых слов. После открытия скульптуры присутствовавшие смогли с ней сфотографироваться", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил Беляков, церемония открытия памятника состоялась перед матчем с подольским "Витязем", начало которого пришлось перенести на два с половиной часа из-за того, что чартерный рейс с командой гостей задержался в Москве.

Автором памятника кошке, который разместили у входа в домашнюю арену ХК "Адмирал" "Фетисов Арена", стал член Союза художников России и Международной скульптурной ассоциации Алексей Шпаковский. По его задумке, памятник должен стать достопримечательностью и одним из символов Владивостока. Он представляет собой фигурку Матроски, которая пытается потереться о ноги каждого гостя арены. Скульптура установлена на постаменте в виде шайбы.

Кошка Матроска прославилась на всю страну после того, как в конце 2015 года забралась в витрину рыбного магазина в аэропорту Владивостока и съела там деликатесы примерно на 60 тыс. руб. Позже кошку приютил ХК "Адмирал", поселив в "Фетисов Арене" и сделав своим талисманом. Матроска умерла в начале июня 2016 года.

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