Первый в этом году случай лихорадки Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Первый в этом году случай лихорадки Западного Нила (ЛЗН) подтвержден в Волгоградской области. Как сообщил в субботу ТАСС начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Юрий Кетов, заболевание выявлено у женщины и протекает в легкой форме.

"В 2015 году заболевших ЛЗН не было, в этом году - это первый случай, уже лабораторно подтвержден. Заболела женщина из Среднеахтубинского района области, пенсионерка, сейчас она находится в областной инфекционной больнице, - уточнил Кетов. - Состояние больной стабильное. Несмотря на то, что заболевание протекает в легкой форме, проводится полный комплекс противовирусной терапии".

Собеседник агентства отметил, что данная инфекция поражает, в основном, пожилых. Также в группе риска люди, которые длительное время находятся на дачных участках. Вместе с тем, в этом году не ожидается большого роста заболевших ЛЗН. Кетов подчеркнул, что это природно-очаговая инфекция, которая носит цикличный характер, и подъем заболеваемости возможен только в 2018-2019 годах.

Основными переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. За 1999-2015 годы в Волгоградской области ЛЗН переболели 1264 человека, в том числе 57 случаев закончились летальным исходом. Последний раз случаи ЛЗН были официально зарегистрированы в регионе в 2014 году, тогда заболевание было выявлено у пяти человек.

ЛЗН может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. При подобных симптомах следует срочно обращаться к врачу.