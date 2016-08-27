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Кровли крыш ряда зданий в Грозном повреждены из-за сильной грозы

В стране
27 августа, 20:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, августа. /ТАСС
Непогода привела к частичному обесточиванию города
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ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Кровли крыш медицинских учреждения и жилых домов повреждены в Грозном из-за сильной грозы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чечне.

"Гроза с сильным ветром привела к частичному повреждению в Грозном кровли крыш Центрального родильного дома, Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, жилого многоквартирного дома. Частично пострадали крыши 20 частных домов, спорткомплекса и дома культуры. Данная ситуация не повлияла на работу медицинских учреждений, эвакуация не требуется", - отметили в ведомстве.

Непогода привела к частичному обесточиванию Грозного. "На данный момент все потребители запитаны, проблемы с электроснабжением в городе сейчас нет. По нашим данным, в результате разгула стихии никто не пострадал", - добавили в МЧС.

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