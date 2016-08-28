Первый авиарейс с 218 паломниками из Ингушетии вылетел в Медину

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Первые в этом году 218 жителей Ингушетии вылетели авиарейсом Магас - Медина для совершения хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня самолетом авиакомпании "Ютейр" вылетела первая группа из 218 паломников. В их числе около 20 сопровождающих, владеющих арабским языком и знающих обряд совершения хаджа", - сказал помощник-советник председателя правительства Ингушетии - руководитель регионального комитета по хаджу "Инг Хадж" Ахмед Эльджеркиев. Он отметил, что среди паломников много пожилых людей, поэтому в каждом самолете с ними летят по два врача.

"Хочу попросить вас проявлять заботу друг о друге, терпение, помолиться в святых местах за благополучие нашего народа, за мир и процветание нашей страны", - обратился к паломникам, провожая их, глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Всего в этом году паломничество совершат свыше 500 жителей Ингушетии, сообщили ТАСС в региональном комитете по хаджу "Инг Хадж". Выделенная квота хаджа для жителей Ингушетии в этом году, как и в прошлом, составляет 1420 человек, однако она не была полностью использована, так как многие не смогли позволить себе эту поездку из-за сложной экономической ситуации.

Часть паломников будут жить в одном километре от священной Каабы, а другая - в четырех километрах.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.