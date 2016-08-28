Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый авиарейс с 218 паломниками из Ингушетии вылетел в Медину

В стране
28 августа, 20:26 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, августа. /ТАСС
Всего в этом году паломничество совершат свыше 500 жителей республики
Материал из 1 страницы

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Первые в этом году 218 жителей Ингушетии вылетели авиарейсом Магас - Медина для совершения хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня самолетом авиакомпании "Ютейр" вылетела первая группа из 218 паломников. В их числе около 20 сопровождающих, владеющих арабским языком и знающих обряд совершения хаджа", - сказал помощник-советник председателя правительства Ингушетии - руководитель регионального комитета по хаджу "Инг Хадж" Ахмед Эльджеркиев. Он отметил, что среди паломников много пожилых людей, поэтому в каждом самолете с ними летят по два врача.

"Хочу попросить вас проявлять заботу друг о друге, терпение, помолиться в святых местах за благополучие нашего народа, за мир и процветание нашей страны", - обратился к паломникам, провожая их, глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Всего в этом году паломничество совершат свыше 500 жителей Ингушетии, сообщили ТАСС в региональном комитете по хаджу "Инг Хадж". Выделенная квота хаджа для жителей Ингушетии в этом году, как и в прошлом, составляет 1420 человек, однако она не была полностью использована, так как многие не смогли позволить себе эту поездку из-за сложной экономической ситуации.

Часть паломников будут жить в одном километре от священной Каабы, а другая - в четырех километрах.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса
2
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Российские специалисты осмотрели обломки самолета А321 в аэропорту Каира
5
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
6
Разрыв колеса стал причиной ДТП с пятью жертвами в Тамбовской области
7
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
Темы дня
Реклама