В Карачаево-Черкесии град нанес сельскому хозяйству ущерб в 21 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Сильный ливень и град, прошедшие в Карачаево-Черкесии (КЧР) 26 августа, по предварительным данным, нанесли сельскому хозяйству республики ущерб в размере 21 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС представитель Минсельхоза республики Николай Проноза.

"В зону стихии попали четыре района КЧР - Абазинский, Малокарачаевский, Усть-Джегутинский и Хабезский. По предварительным данным, пострадали посевы на площади 2,2 тыс. га, в основном это кукуруза и подсолнечник. В Усть-Джегутинском районе еще подводят подсчет. Предварительная сумма ущерба - 21 млн рублей", - сказал он.

По данным Минсельхоза КЧР, в этом году от сильных ливней и града, прошедших в конце мая, в республике пострадали 2,5 тыс. га сельхозугодий. Ущерб оценен в 40 млн рублей.