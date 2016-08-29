Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа паломников из Ставропольского края вылетела в Медину

В стране
29 августа, 17:26 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС
Три дня паломники будут находиться в Медине, после чего отправятся в Мекку. Домой они вернутся 23 сентября
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Группа верующих из Ставропольского края вылетела в Медину для совершения хаджа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Духовном управлении мусульман региона.

Смотрите также
Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа

"Группа от Ставропольского края вылетела рейсом из Минеральных Вод, все в порядке. Часть жителей Ставропольского края отправится с группой из Грозного чуть позже", - сказали в ведомстве.

Рейсом из Минеральных Вод отправились 210 верующих, с чеченской группой в хадж отправятся еще 37 жителей региона. Три дня паломники будут находиться в Медине, после чего отправятся в Мекку. Домой они вернутся 23 сентября.

Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, которое предполагает, что каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"
5
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
6
На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"
7
СМИ: глава "Роснефти" предлагает правительству продать 50,08% акций "Башнефти" за $5 млрд
Темы дня
Реклама