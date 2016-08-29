Группа паломников из Ставропольского края вылетела в Медину

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Группа верующих из Ставропольского края вылетела в Медину для совершения хаджа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Духовном управлении мусульман региона.

"Группа от Ставропольского края вылетела рейсом из Минеральных Вод, все в порядке. Часть жителей Ставропольского края отправится с группой из Грозного чуть позже", - сказали в ведомстве.

Рейсом из Минеральных Вод отправились 210 верующих, с чеченской группой в хадж отправятся еще 37 жителей региона. Три дня паломники будут находиться в Медине, после чего отправятся в Мекку. Домой они вернутся 23 сентября.

Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, которое предполагает, что каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.