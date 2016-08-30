Свердловская область возглавила медиарейтинг инвестпривлекательности регионов за июль

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свердловская и Московская области заняли первую и вторую строчки в медиарейтинге инвестиционной привлекательности регионов, разработанном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией "Медиалогия". В пятерку наиболее успешных регионов за июль также вошли Приморский край, Республика Татарстан и Кемеровская область.

"Первое место в Медиарейтинге заняла Свердловская область, на втором месте Московская область, третье место у Приморского края. Замыкают первую пятерку Республика Татарстан и Кемеровская область", - говорится в сообщении.

Инфографика Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов Агентство стратегических инициатив, компания "Медиалогия" и pr-агентство Publicity выпустили шестой по счету Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ.

Лидерство регионов в Медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата, которые прошли в регионах в течение июля 2016 года. Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов отражает состояние инвестклимата в субъектах РФ. Его цель - мотивировать регионы к освещению успехов в улучшении инвестиционного и делового климата.

Свердловская область вернула в июле утраченную за июнь позицию в пятерке лидеров и возглавила рейтинг. Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному минфину предусмотреть дополнительные меры поддержки муниципалитетам на поддержку малого и среднего бизнеса и реализацию инвестпроектов.

Татарстан три последние месяца заняла прочную позицию в пятерке лидеров. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Петербургом и Татарстаном.

Московская область два летних месяца находится в ТОП-5 регионов. В 2016 году в Подмосковье будет открыто 73 новых и модернизированных предприятий, из которых 37 новых крупных промышленных предприятий и 36 модернизированных действующих предприятия. Новые предприятия обеспечат региону 4,8 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций в проекты составит порядка 52 млрд руб.