Три выставки и новый учебный корпус откроют в Нальчике ко Дню государственности республики

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. В рамках празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии (КБР) в Нальчике откроют три выставки и будет сдан в эксплуатацию новый учебный корпус медицинского колледжа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госкомсми республики.

"Праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Кабардино-Балкарии и Дню города Нальчика, которые отмечаются 1 сентября, начнутся 31 августа с открытия нескольких выставок и сдачи в эксплуатацию нового корпуса медицинского колледжа Кабардино-Балкарского университета", - сказал представитель ведомства.

Выставка Союза художников Кабардино-Балкарии "Осень - 2016" уже стала традиционной и пройдет в этом году в здании Национального музея КБР. На ней ежегодно выставляются работы мастеров живописи и начинающих талантливых авторов. В тот же день в других залах музея посетителям будет представлена экспозиция "Подарки республик", на которой можно будет увидеть предметы, преподнесенные в дар Кабардино-Балкарии в разные годы. А фотовыставка "Нальчик - история любви... Семейный альбом" станет своеобразным объяснением авторов работ в любви родному городу, его жителям и гостям.

В среду глава КБР Юрий Коков провел оперативное совещание с руководством оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня знаний и 95-летия государственности республики. Как сообщили в его пресс- службе, "руководитель республики высказался за принятие дополнительных мер по обеспечению законности и общественного порядка, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, повышение готовности сил и средств оперативного реагирования".

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино- Балкарскую автономную область.

Датой основания Нальчика считается 1724 год. Слово "Нальчик" в переводе с местных языков означает "подкова", так как город расположен в полукруге гор. Подкова и стала эмблемой города.