Власти регионов России хотят вернуть все доходы от акцизов на нефтепродукты в свои бюджеты

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Регионы России выступают за возврат всех доходов от акцизов на нефтепродукты, за счет чего областные бюджеты получат дополнительные средства. Часть денег будет направлена на строительство и ремонт дорог, поскольку дорожные фонды формируются более чем на 70% за счет топливных акцизов.

К примеру, Башкирия "в связи с изменением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета недополучает ежемесячно около 130 млн рублей акцизов", - сообщили . ТАСС в пресс- службе министерства финансов Башкирии. "На 2017 год выпадающие доходы бюджета республики от передачи 12% в федеральный бюджет прогнозируются в сумме более 1 млрд рублей с учетом снижения ставок акцизов на нефтепродукты", - отметили в пресс-службе.

Ориентировочный размер потерь бюджета Самарской области в 2016 году составляет 585 млн рублей, в 2017 году - около 1,1 млрд рублей, сказали ТАСС в департаменте информационной политики администрации губернатора.

Бюджет Тюменской области недосчитается в этом году около 380 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

С 1 июня 12% доходов от акцизов на нефтепродукты идут в федеральный бюджет, 88 % - в региональные. Ранее ТАСС сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Пскове 16 августа поручил правительству до 1 октября рассмотреть предложение о сохранении ранее действующего норматива о зачислении 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов страны.

Поступления в бюджет

Власти ждут крупных поступлений в случае возврата к стопроцентному нормативу. Губернатор Омской области Виктор Назаров сказал ТАСС, что с учетом изменения законодательства, по прогнозам, "в консолидированный бюджет региона вернется порядка 4 млрд рублей".

В Хабаровском крае, где расположены два нефтезавода - Роснефти в Комсомольске-на-Амуре и ННК в Хабаровске - в 2015 году краевой бюджет пополнился за счет акцизов на нефтепродукты на 2,3 млрд рублей. Возврат к 100% зачислению акцизных поступлений в региональный бюджет даст около 300 млн рублей дополнительных доходов в год, сказали в краевом министерстве финансов.

"Для нас это (возврат норматива - прим. ТАСС) чрезвычайно актуален, речь идет о больших деньгах, которые мы можем получить в бюджет Красноярского края. Цена вопроса может составить сотни миллионов рублей дополнительных доходов", - сказал ТАСС вице-премьер регионального правительства Виктор Зубарев. В 2015 году доходы Красноярского края от нефтеакцизов составили 6,8 млрд рублей.

Дорожные фонды прирастут за счет акцизов

С 1 апреля 2016 года акцизы на бензин и на дизельное топливо выросли на 2 рубля и 1 рубль соответственно. Президент РФ ранее предложил минимум один рубль от повышения акцизов на топливо оставить в дорожных фондах регионов РФ. Благодаря такому расчету в региональные дорожные фонды поступит, как прогнозировали в Госдуме, от 50 до 60 млрд рублей.

Представитель департамента экономики Томской области сообщил, что "в этом году ожидается объем поступлений в дорожный фонд Томской области от акцизов в размере 2,473 млрд рублей". Всего, по данным властей, дорожный фонд области на 2016 год составит 3,5 млрд рублей.

"Учитывая, что акцизы на нефтепродукты являются основным доходным источником региональных дорожных фондов, полагаем, что возврат отчислений указанных доходов в бюджеты субъектов РФ до уровня 100% положительно скажется на финансировании дорожного хозяйства регионального и местного значения", - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Такое же мнение выразили в минфине Хабаровского края.

До 1 июня 2016 года в региональные бюджеты зачислялись 100% доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей.