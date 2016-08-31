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На улицах Грозного будут исполнять религиозную музыку и читать проповеди

В стране
31 августа, 22:14 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 31, августа. /ТАСС
На улицах также будут проходить состязания по различным видам спорта
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ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Вечера нашидов (религиозных песнопений) и проповеди богословов о неприятии экстремизма будут проходить в парках, скверах и на проспектах Грозного. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Чечни Муслим Хучиев.

"Популярные нашиды и проповеди жители Грозного теперь смогут слушать на городских улицах. В ближайшие четыре дня каждый вечер в местах массового скопления людей - в парках, скверах, на проспектах - выступят известные в регионе исполнители религиозной музыки, а в перерывах на сцену выйдут богословы", - сказал мэр Грозного.

По словам градоначальника, в своих проповедях религиозные деятели расскажут о неприятии экстремизма в любой форме и толерантном отношении к окружающим. "Пропагандой идей истинного ислама мы оградим молодежь от влияния лжеидеологов. Горожане и гости столицы смогут задавать интересующие их вопросы", - отметил Хучиев.

На улицах Грозного также будут проходить состязания по различным видам спорта. Если мероприятия на открытом воздухе найдут хороший отклик у жителей города, мэрия планирует продолжить эту практику.

По инициативе врио главы Чечни Рамзана Кадырова центральная улица столицы Чечни - проспект Путина - с апреля этого года закрывается на выходные для движения автомобильного транспорта. В этом время жители и гости Грозного могут совершать здесь пешие и велопрогулки. Для отдыхающих организовывается культурная программа с выставками и выступлениями звезд местной эстрады, а также молодежных творческих коллективов.

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