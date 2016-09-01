Приток инвестиций в Ингушетию за пять лет увеличился до 6 млрд рублей

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МАГАС, 1 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Ингушетии за последние пять лет возросли до 6 млрд рублей. Об этом сообщил на совещании у главы Ингушетии, состоявшемся накануне вечером в Магасе, министр экономики республики Умалат Тошхоев.
"Ингушетия с каждым годом становится все более привлекательной для частных инвесторов", - сказал он. В 2011 году, по данным Минэкономразвития Ингушетии, сумма инвестиций в экономику региона составила 3,4 млрд рублей.
По словам Тошхоева, приток инвестиций в регион позволил расширить социальную инфраструктуру, создать рабочие места. Министр отметил, что для повышения инвестиционного климата в разных районах республики действуют три промышленные площадки площадью 50 га. На каждой из них реализуются проекты различного направления - как в форме государственно- частного партнерства, так и на основе частных инвестиций.
Тошхоев назвал одним из наиболее успешных промышленных проектов завод по производству полимерных труб в городе Карабулаке. "Со дня запуска предприятия (конец 2015 года - прим. ТАСС) здесь произведено более 6 тыс. тонн продукции. Основными ее покупателями являются ЖКХ регионов юга России", - сказал он.
В свою очередь глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров заявил, что необходимо обеспечить эффективность существующих предприятий. "Сегодня для республики важнее не новые производства строить, а заставить работать на прибыль те, которые уже запущены", - сказал он.