Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российское движение школьников в Хабаровском крае создает онлайн-радиостанцию

В стране
1 сентября, 7:17 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" создано в апреле 2016 года
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Российской движение школьников (РДШ) в Хабаровском крае создаст региональный медиа-центр с онлайн-радиостанцией. Об этом сообщила руководитель регионального отделения движения Раиса Долгих.

"На базе Краевого центра образования мы создадим медиа- центр движения и онлайн-радиостанцию, проект которой уже получил поддержку на форуме "Балтийский Артек", - сказала Долгих в своем выступлении на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Краевом центре образования.

По словам руководителя отделения РДШ, планируемый к созданию радиоканал охватит не только образовательные учреждения. "Мы хотим создать полноценную общедоступную станцию в сети интернет. Над контентом будут работать дети, но это не значит, что он ограничится новостями о результатах какого-нибудь экзамена или собрания. Ребята расскажут о своем видении окружающей действительности, выходящей за рамки школьных стен", - рассказала она. Проект выиграл грант "Конвейера проектов" в 300 тысяч рублей.

Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" создано в апреле 2016 года. Его руководителем избрана председатель хабаровской молодежной организации "Перспектива" Раиса Долгих. В качестве опорных движение выбрало 65 школ во всех районов края, из них 5 - в Комсомольске-на-Амуре, 8 - в Хабаровске, включая Краевой Центр образования. До конца сентября созданное движение намерено провести слет движения, чтобы представить его участникам символику и форму РДШ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама