Российское движение школьников в Хабаровском крае создает онлайн-радиостанцию

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Российской движение школьников (РДШ) в Хабаровском крае создаст региональный медиа-центр с онлайн-радиостанцией. Об этом сообщила руководитель регионального отделения движения Раиса Долгих.

"На базе Краевого центра образования мы создадим медиа- центр движения и онлайн-радиостанцию, проект которой уже получил поддержку на форуме "Балтийский Артек", - сказала Долгих в своем выступлении на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Краевом центре образования.

По словам руководителя отделения РДШ, планируемый к созданию радиоканал охватит не только образовательные учреждения. "Мы хотим создать полноценную общедоступную станцию в сети интернет. Над контентом будут работать дети, но это не значит, что он ограничится новостями о результатах какого-нибудь экзамена или собрания. Ребята расскажут о своем видении окружающей действительности, выходящей за рамки школьных стен", - рассказала она. Проект выиграл грант "Конвейера проектов" в 300 тысяч рублей.

Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" создано в апреле 2016 года. Его руководителем избрана председатель хабаровской молодежной организации "Перспектива" Раиса Долгих. В качестве опорных движение выбрало 65 школ во всех районов края, из них 5 - в Комсомольске-на-Амуре, 8 - в Хабаровске, включая Краевой Центр образования. До конца сентября созданное движение намерено провести слет движения, чтобы представить его участникам символику и форму РДШ.