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Первую очередь моста на трассе к горнолыжному курорту Домбай открыли в КЧР

В стране
1 сентября, 15:15 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 1, сентября. /ТАСС
Следующие две полосы моста по плану должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года
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ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Первые две полосы моста через реку Кубань на трассе, ведущей к горнолыжному курорту Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), ввели эксплуатацию. Строительные работы завершены на месяц раньше, чем планировалось, сообщил ТАСС начальник отдела подготовки строительства филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске Муаяд Хутов.

"Первую очередь этого объекта, строительство которого началось в феврале прошлого года, мы планировали сдать в начале октября, но удалось это сделать к 1 сентября. Следующие две полосы моста по плану должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года", - сказал он.

Мост грузоподъемностью 100 тонн и протяженностью 145 метров возведен рядом со старым мостовым переходом. "Приступили уже к демонтажу старого моста, на месте которого будут построены следующие две полосы нового мостового сооружения, отвечающего всем современным требованиям", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, замена действующего моста, построенного в 1963 году, вызвана ежегодным увеличением транспортного потока. "Старый мост находился в хорошем техническом состоянии, но уже не отвечал нашим потребностям. Трасса Черкесск - Домбай - самая загруженная в республике, здесь интенсивность дорожного движения сейчас в среднем составляет более 25 тысяч машин в сутки, а на некоторых участках и около 40 тысяч", - отметил Хутов.

Строительство объекта осуществляется в рамках масштабной реконструкции 15-километрового участка федеральной трассы Черкесск - Домбай. По данным черкесского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ", участок автодороги от села Важного до аула Кумыш будет расширен, здесь появится современная четырехполосная трасса первой категории. Работы планируется завершить в 2019 году, после этого трасса общей протяженностью 119 километров будет соответствовать всем современным техническим требованиям.

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