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В КЧР в начале сентября пройдет фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа

В стране
1 сентября, 16:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 1, сентября. /ТАСС
В программе фестиваля - в частности, мастер-класс по фотографии и видео, тематические лекции, которые проведут известные фотографы, видеооператоры и режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга
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ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 200 человек соберет в Карачаево-Черкесии (КЧР) первый на Северном Кавказе фестиваль фотографов и видеографов "Два крыла", который пройдет с 6 по 10 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор фестиваля Расул Боташев.

"Фестиваль вызвал интерес не только у фотографов и видеографов Северного Кавказа, к нам также поступили заявки от представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Грузии и Турции. Ожидается, что участниками мероприятия станут 230 человек", - сказал он, отметив, что фестиваль планируется сделать ежегодным и возможно он уже 2017 году будет иметь статус международного.

В программе фестиваля - в частности, мастер-класс по фотографии и видео, тематические лекции, которые проведут известные фотографы, видеооператоры и режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Планируются также насыщенная культурно-развлекательная программа и экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

"Главная задача нашего мероприятия - создать хорошую площадку для обучения, общения и обмена опытом фотографов и видеографов. Один из самых важных аспектов - создание позитивного образа Северного Кавказа, задача показать красоту региона, то чем он живет и как развивается",- отметил Боташев.

В раках фестиваля состоится фотоконкурс работ, которые будут сделаны в период проведения мероприятия. "В перспективе планируем провести фотовыставку фестиваля "Два крыла" в Москве", - добавил собеседник агентства.

Пятидневный фестиваль пройдет на базе туристического комплекса "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе - одном из популярных мест отдыха в республике. Фестиваль пройдет при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО и руководства Карачаево-Черкесии. Проект мероприятия был представлен общественности в этом году на третьем Северо-Кавказском гражданском форуме "Архыз-XXI".

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