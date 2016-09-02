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Ставрополье начнет выращивать специи для Америки

В стране
2 сентября, 13:18 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, сентября. /ТАСС
По данным Минэкономразвития, в регионе хорошо растут укроп, базилик, кориандр и петрушка, в центральной России можно производить тмин, а в районе Кавминвод - кумин и анис
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СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют развивать производство пряных культур в крае, регионом заинтересовались импортеры из Америки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства экономического развития.

"На Ставрополье обсудили вопросы производства пряных культур и перспективы выхода региона на внешнеэкономические рынки. Владелец и представитель компании А.А. Sayia., Нью Йорк (самый большой брокер, агент и импортер специй в США) Питер Мулкан прилетел на Ставрополье, чтобы наладить с регионом партнерские отношения и провести переговоры по поводу выращивания здесь пряных культур и поставки их на рынки Америки", - сказали в пресс-службе.

Американский предприниматель заинтересован в экологический чистой продукции - в США вводятся жесткие ограничения по использованию пестицидов, поэтому брокеры вынуждены искать альтернативные рынки, помимо тех, откуда они уже импортируют специи, пояснили в министерстве.

"В США очень емкий рынок потребления специй. Только наша компания готова закупать на Ставрополье более тысячи тонн укропа, 10 тыс. тонн кориандра, около 5 тыс. тонн аниса и порядка 20 тыс. тонн кумина. Многие потребители в Америке уже знакомы с качеством российского товара, например, с укропом и с фенхелем", - процитировала пресс-служба слова Мулкана.

По данным Минэкономразвития, на Ставрополье хорошо растут укроп, базилик, кориандр и петрушка, в центральной России можно производить тмин, а в районе Кавминвод - кумин и анис. Министр экономического развития региона Андрей Мурга подчеркнул, что у местных производителей должны быть гарантии по сбыту продукции.

В Ставропольском крае будет создан координационный совет, который проработает вопросы производства в регионе пряных культур - технологии производства, географию выращивания, программы финансирования и развития отрасли. В совет войдут представители Минэкономразвития, Минсельхоза, ведущих научных аграрных учреждений и бизнеса, пояснили в пресс-службе.

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