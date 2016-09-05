Крупнейший на Северном Кавказе семеноводческий центр откроется в КЧР в конце сентября

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Селекционно-семеноводческий центр мощностью 10 тыс. тонн в год будет введен в эксплуатацию в Карачаево-Черкесии (КЧР) в конце сентября. Он позволит значительно снизить зависимость аграриев от импортной продукции, сообщил в понедельник ТАСС глава Минсельхоза республики Умар Биджиев.

"Запуск этого производства - большая помощь аграриям, которые получат качественную продукцию по доступным ценам. Кроме того, семена будут адаптированы к условиям республики, что также дает высокую вероятность получения хорошего урожая", - сказал министр.

Проект реализует одно из ведущих сельхозпредприятий республики - "Хаммер", занимающееся как животноводством, так и растениеводством. По данным властей КЧР, новое производство такой мощности, которое станет единственным на Северном Кавказе и одним из немногих в России, построено на 15 га в Прикубанском районе республики. Сейчас завершается монтаж оборудования. Параллельно со строительно-монтажными работами на площади более 800 га инвестор выращивает сырье для производства семян.

На первых этапах предприятие будет производить 3-5 тыс. тонн семян кукурузы, на полную проектную мощность в 10 тыс. тонн предприятие планирует выйти в ближайшие два года. "Первый год мы будем производить где-то до 5 тыс. тонн семян кукурузы, через год-два ассортимент будет расширен. Аграрии смогут на предприятии приобрести также семена пшеницы, ячменя, сои, подсолнечника и льна", - рассказал руководитель фирмы "Хаммер" Дагир Смакуев.

Дешевле зарубежных

Сейчас на рынке доля импортных семян, по словам Смакуева, в среднем составляет более 60%, а по некоторым культурам - 80%. "Мы готовы поставлять хорошие семена по доступной цене и в другие регионы, их стоимость будет ниже где-то в два-три раза, а по качеству они не будут уступать зарубежным аналогам", - подчеркнул собеседник агентства.

Селекционно-семеноводческий центр будет состоять из 6-7 цехов. "С первых дней реализации проекта первостепенное внимание уделяется качеству производимых семян, так как без конкурентоспособной продукции нет никаких перспектив у производства. Думаю, мы добьемся своей цели, предприятие оснащено самым лучшим в мире оборудованием, учтены самые передовые технологии", - сказал Смакуев.

Логистический центр

Проект предусматривает также строительство логистического центра, рассчитанного на единовременное хранение 120 тыс. тонн сельхозпродукции. "Если раньше, к примеру, кукурузу наши фермеры были вынуждены продавать где- то в полтора-два раза дешевле сразу, как только собрали урожай, так как без сушки потеря составляла бы почти 50%, то теперь созданы все условия для обработки и хранения сельхозпродукции. Нет необходимости спешить, появится возможность реализовать свой товар максимально выгодно", - отметил Смакуев.

Кроме того, аграрии смогут формировать большие товарные партии и выходить на рынок уже не как мелкий производитель, а как крупное сельхозпроизводство, которое может поставить единовременно несколько десятков тысяч тонн той или иной продукции. "Это будет первый крупный логистический центр в КЧР, и он на 50-60% закроет потребности региона в таких объектах", - добавил он.

Новые рабочие места

Реализация проекта по строительству селекционно-семеноводческого и логистического центров стоимостью свыше 700 млн рублей даст Карачаево-Черкесии более 150 новых рабочих мест, он также важен с точки зрения налоговых поступлений в бюджет и обеспечения продовольственной безопасности страны. "Проект поддерживает руководство республики, которое оказывает всяческое содействие в его реализации. Это и помощь при оформлении документации и получении кредита. Надо отметить, что власти региона сейчас предпринимают эффективные меры, чтобы создать в республике благоприятный инвестиционный климат", - сказал Смакуев.

Развитие животноводства

Помимо растениеводства, "Хаммер" занимается также и животноводством. В последние годы в рамках программы импортозамещения предприятие наращивает поголовье овец.

"Сейчас мы разводим овец карачаевской породы, в течение четыре-пять лет намерены увеличить маточное поголовье в пять раз - до 60 тыс. голов. С 2017 года планируем приобрести еще одну породу - советскую мясошерстную. Это и мясо, и сырье для шерстеперерабатывающей фабрики КЧР, которая сможет составить конкуренцию зарубежным производителям пряжи", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, восстановлением поголовья овец советской мясошерстной породы, адаптированной к климатическим условиям КЧР и имеющей мериносовую тонкорунную шерсть, сейчас активно занимается и правительство республики. "У нас построили шерстеперерабатывающую фабрику полного цикла, аналогов которой нет в России. Нужно качественное сырье для предприятия, а его в регионе мало, сейчас закупки осуществляются даже в Австралии", - уточнил Смакуев.

Агрофирма "Хаммер", в состав которой сейчас входит четыре хозяйства, основана в 1991 году. Предприятие имеет комплексы и земли в четырех районах Карачаево-Черкесии.