ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Станция скорой помощи Грозного получила 13 новых машин, выделенные Министерством промышленности и торговли России при содействии Министерства здравоохранения России в рамках федеральной целевой программы модернизации здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Скорая помощь Грозного получила 13 новых машин. 12 из них относятся к классу "B" и позволяют проводить лечебные мероприятия силами фельдшерской бригады, транспортировку и мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе. Одна машина относится к классу "С" (реанимобиль)", - отметили в пресс-службе.

Ранее врио главы Чечни Рамзан Кадыров посетил станцию скорой медпомощи города с министром здравоохранения региона Эльханом Сулеймановым. По словам Кадырова, руководство республики и дальше будет уделять самое пристальное внимание развитию сферы медицины. "Развитие медицины в республике остается для нас одной из приоритетных задач. Руководство региона серьезно подходит к этому вопросу. Нет никаких сомнений в том, что мы выведем здравоохранение республики на совершенно новый уровень", - сказал Кадыров.

Новые машины выделены по заявке министерства здравоохранения Чеченской Республики. По данным ведомства, на данный момент в обновлении нуждается около 70% автопарка скорой помощи.

"Это первый транш, мы ожидаем до конца года второй. На сегодняшний день в автопарке скорой помощи находится 73 машины", - сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.