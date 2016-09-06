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В Чечне празднуют День гражданского согласия и единения

В стране
6 сентября, 0:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 6, сентября. /ТАСС
В рамках праздника в регионе пройдут концерты, и откроется выставка
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ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. День гражданского согласия и единения отмечают в Чеченской Республике, в рамках праздника в регионе пройдут концерты, и откроется выставка.

"Этот праздник символизирует, что Чечня, пройдя через все взвалившиеся на нее невзгоды, смогла стать мирным, стабильным и развитым регионом России, в котором в единстве и согласии проживают представители разных национальностей и религий", - сказал министр по делам молодежи республики Мурат Тагиев.

В преддверии этого события во всех школах республики провели уроки мира, а на улицах Грозного состоялись торжественные митинги, в которых приняли участие тысячи учащихся школ, вузов и активисты общественных организаций.

Сегодня мероприятия пройдут по всей республике. В государственном театрально-концертном зале города Грозного состоится торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, а в галерее имени Ахмата-Хаджи Кадырова откроется выставка под названием "Там чьи-то взорваны мечты".

День гражданского согласия и единения - один из главных праздников для Чеченской Республики. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.

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