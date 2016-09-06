Студенты Школы кавказского гостеприимства получат учебный отель в Архызе

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СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Учебный отель будет создан в поселке Романтик (ВТРК "Архыз") для прохождения практики студентами Школы кавказского гостеприимства. Об этом в интервью ТАСС рассказала ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Алина Левитская.
"Для того, чтобы подготовить профессионалов, необходимо, чтобы выпускники получили не только теоретические знания, но и большой практический опыт. В настоящее время согласовывается проект учебного отеля в поселке Романтик, в котором будут проходить практику студенты Школы", - сказала она.
По словам Левитской, студенты Школы кавказского гостеприимства уже проходят практику во Всесезонных туристско-рекреационных комплексах "Архыз" и "Эльбрус".
Школа кавказского гостеприимства - совместный проект АО "Курорты Северного Кавказа" и СКФУ при участии Гаагской школы отельного бизнеса. Главная цель трехстороннего сотрудничества - подготовка кадров для обслуживания туристско-рекреационных особых экономических зон в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
В Школе запланировано обучение по программам среднего профессионального, высшего образования и программам дополнительного образования в области гостиничного дела, сервиса и туризма. До 2020 года в туристическо-рекреационном кластере Северного Кавказа планируется создание 160 тыс. рабочих мест.