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Инвестор предложил создать в Ингушетии свой бренд виски

В стране
6 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Продукт будет производиться для внешнего рынка
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© Chris Furlong/Getty Images

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский инвестор предложил создать проект бренда виски в Ингушетии, продукцию планируется экспортировать. Об этом сообщила ТАСС советник постпредства республики в Москве Диана Гуц.

"Проект "Национальный продукт" - создание нового бренда виски для Ингушетии - предложили инвесторы на круглом столе по инвестиционному потенциалу республики. Продукт будет производиться для внешнего рынка, а не для внутреннего потребления в республике, поэтому он может быть рассмотрен", - сказала Гуц по окончании круглого стола "Инвестиционный потенциал Республики Ингушетия: точки роста", который прошел в постпредстве республики в Москве.

Инвестор предлагает разместить производство на площадке ранее существовавшего в республике завода по выпуску алкогольной продукции. В настоящее время, по данным постпредства, ни одного завода по производству алкоголя в Ингушетии нет. Инвесторы обосновали свой выбор тем, что виски - это самый популярный алкогольный продукт, который не требует больших площадок для производства. По мнению инвестора, природные красоты Ингушетии сопоставимы с природой международных центров производства виски в Шотландии и Ирландии, и предложил создать под бренд легенду.

Как сообщил первый замруководителя постпредства Бекхан Атигов, в Северо-Кавказском федеральном округе есть три республики, где выпускается алкогольная продукция: Дагестан, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария. "У нас предпосылок к массовому потреблению алкогольной продукции нет, с каждым годом уменьшается динамика потребления алкоголя в республике. Если проект будет реализован для экспорта товара в Европу и другие зарубежные рынки, то это даст рабочие места и налоги в бюджет. Но специфика региона в том, что этот инвестпроект для республики не первоочередной", - сказал Атигов. В приоритете, по его словам, инвестпроекты в агропромышленном комплексе.

Ранее министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев сообщил, что инвестиции в экономику республики за последние пять лет выросли до 6 млрд рублей. Для работы с инвесторами и поддержки их проектов созданы инвестфонд, агентство инвестиционного развития, образована комиссия по преодолению административных барьеров и упрощению согласительных процедур при реализации инвестиционных проектов при главе Ингушетии, а также учрежден институт уполномоченного по правам предпринимателей.

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