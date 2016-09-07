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На Алтае запустили два новых энергосберегающих поезда стоимостью более 500 млн рублей

В стране
7 сентября, 5:42 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Энергоэффективные поезда потребляют электроэнергии на четверть меньше обычных
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БАРНАУЛ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Новые электропоезда серии ЭД9Э производства Демиховского машиностроительного завода (Московская область), вставшие в среду на пригородные маршруты столицы Алтайского края Барнаула, позволят сделать перевозки более комфортными. Общая стоимость двух новых транспортных средств составила более 500 млн рублей, сообщил на торжественном запуске поездов губернатор региона Александр Карлин.

"Эти поезда дают качественное изменение системы пассажироперевозок в регионе в сети пригородного транспорта. Общая стоимость этих энергосберегающих поездов составила более полумиллиарда рублей. Мы очень серьезно взаимодействуем с РЖД, по итогам прошлого года компания "Алтайпригород" (компания - перевозчик) была признана лучшей в сети и по экономическим показателям и по качеству услуг. Объем перевозок ежегодно составляет 8,7 млн человек", - сказал глава региона.

Энергоэффективные поезда потребляют электроэнергии на четверть меньше обычных. Вагоны оборудованы мягкими креслами, светодиодным освещением, системами микроклимата, видеокамерами, биотуалетами. Первый такой поезд начал работу в регионе около полутора лет назад. За это время он перевез более 600 тысяч пассажиров.

По словам губернатора края, в регионе ведется постоянная работа по поддержке пригородных железнодорожных перевозок - за 10 лет на субсидирование билетов из бюджета региона было направлено 1,5 млрд рублей. В этом году будет выделено 256 млн рублей. Пригородные железнодорожные направления в Алтайском крае очень востребованы - с 2003 года, когда начала работу компания "Алтайпригород", ее услугами воспользовались 177 млн человек.

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