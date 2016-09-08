Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторов

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный учебный центр сил специального назначения планирует приглашать в Чечню иностранных инструкторов исключительно для обучения по спортивному направлению. Об этом сообщил ТАСС помощник главы Чечни по взаимодействию с правоохранительными органами Даниил Мартынов.

"Центр не только для военных, но и для гражданских. У нас будут проводиться семинары по парашютному спорту, практической стрельбе, дайвингу, горному альпинизму, и мы, естественно, будем приглашать лучших специалистов со всего мира, но это не касается военной части программы центра", - сообщил собеседник ТАСС.

На базе центра планируется осуществлять комплексную спортивную подготовку региональных и национальных сборных команд по различным дисциплинам и проводить спортивные состязания мирового уровня. По словам Мартынова, учебный центр международный и открыт для всех желающих преподавателей по спортивной части, в том числе и для американских инструкторов.

"Но я пока не уверен, что американские инструкторы нам могут быть чем-то полезны, потому что если брать по факту, то на чемпионате мира в Иордании российская команда заняла первое место среди силовых спецподразделений, а американцы были в третьем десятке. Однако, если они захотят, а они захотят, потому что центр будет лучший в мире, то мы рассмотрим", - сказал помощник Главы Чечни.

Совместная подготовка

Строительство объекта ведется на территории площадью более 400 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенный с использованием новейших специальных информационно-технических решений. По словам Мартынова, центр не будет проводить боевую подготовку, а лишь предоставит всю необходимую материальную базу для российских специальных военных подразделений.

"Для иностранных государств мы тоже будем предоставлять инфраструктуру, но хочу подчеркнуть - исключительно для дружественных России стран. В рамках международных соглашений по линии министерства обороны РФ, нашего МИДа и Совета безопасности конечно, мы можем представить свою материальную базу для того, чтобы они могли тренироваться, налаживать взаимодействие и оттачивать свой профессионализм совместно с нашими подразделениями. Для этого у нас, например, появится тактический город для отработки антитеррористических действий, один из крупнейших в мире крытых тиров, две взлетно-посадочные полосы, вертикальная аэродинамическая труба и многое другое", - сказал Мартынов.

Проект предусматривает также строительство гостиниц, ресторанов, кафе и магазинов экипировки. На его территории смогут размещаться до пятисот человек одновременно, а проходить обучение по программам более тысячи. Полностью функционировать центр начнет в 2018 году.

"Проект является знаковым для Чеченской Республики и должен внести существенный вклад в ее развитие как уникального спортивно-туристического направления, создать большое количество рабочих мест для населения и привлечь дополнительные средства в бюджет. Он строится полностью за счет частного инвестирования, без участия федерального бюджета, и будет самоокупаться за счет заключения договоров по программам обучения и предоставления в пользование инфраструктуры центра", - сообщил Мартынов.

Международный учебный центр сил специального назначения охватит и такие направления, как комплексные программы для сотрудников специализированной охраны, кинологическая, медицинская и информационно-техническая подготовка, и даже отдельное, весьма редкое направление - подготовка журналистов перед поездками в горячие точки. Для разноплановой физической подготовки предусмотрен двухуровневый спортивный центр для занятий фитнесом, борьбой, кросс-фитом.