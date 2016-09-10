Минкавказ намерен перенять опыт Греции для привлечения туристов на Северный Кавказ

САЛОНИКИ (ГРЕЦИЯ), 10 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа намерено использовать опыт греческой туристической индустрии для привлечения туристов, в том числе из Европы. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на российско-греческом деловом форуме в рамках международной выставки в Салониках.

"Для нас важно посмотреть и обменяться теми технологиями гостеприимства, продвижения туристического продукта, создания соответствующего качества, которое позволило бы привлечь сегодня туриста. Опыт греческой туристической индустрии по формированию качества этой индустрии на Северном Кавказе может быть очень востребован", - сказал Кузнецов на круглом столе "Новый импульс в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Грецией".

Ранее сообщалось, что курорты Северного Кавказа популярны у туристов из стран ближнего зарубежья. Так, Кавказские Минеральные Воды ежегодно посещают более 90 тысяч иностранцев из Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана. Министерство прорабатывает вопросы по привлечению турпотока из Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам министра, приоритетом является туризм: на Кавказе строят современные горнолыжные курорты, и масштабный проект в Ставрополье - бальнеологический курорт, который "не конкурирует с греческими курортами, так как он занимает обособленную нишу - нишу здоровья". Кузнецов отметил, регионы Северного Кавказа заинтересованы в сотрудничестве и в обмене технологиями с Грецией, в том числе и для того, чтобы сломать негативный стереотип о Кавказе у европейских туристов. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в СКФО стабильная.

"И по вопросам безопасности туристов мы являемся такими же, как другие субъекты Российской Федерации, а, может быть, где-то даже и лучше. Но мы знаем, что очень важно - развеять стереотипы. И наше взаимовыгодное сотрудничество (с Грецией - прим. ТАСС) является одним из инструментов", - пояснил министр, отметив, что правительство России готово содействовать этому сотрудничеству.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Северный Кавказ посетило около 2,7 млн человек, что в три раза больше, чем пару лет назад. В этом году только за первые полгода туристический поток составил свыше 2 млн человек. По словам министра, с каждым годом регионы Северного Кавказа пользуются все большей популярностью среди иностранных туристов.

В СКФО разрабатывают новые маршруты - так, успехом пользуется "Чайный экспресс". В сентябре, как сообщалось ранее, запускается новый туристический маршрут "Великий шелковый путь", который предлагает туристам маршрут по кавказскому участку Великого Шелкового Пути.