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Глава Дагестана предложил создать на кораблях Каспийской флотилии культурные центры

В стране
10 сентября, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Рамазан Абдулатипов таким образом собирается расширить формат взаимодействия региональных властей с Каспийской флотилией
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев совершил рабочую поездку на Каспийскую флотилию, в ходе которой провел проверку органов управления, а также встретился с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

"Абдулатипов рассказал главкому ВМФ о сотрудничестве региональных властей с Каспийской флотилией. При этом главой Республики Дагестан было предложено некоторым образом расширить формат этого взаимодействия, усилив культурную составляющую. Например, как предложил глава Дагестана, на кораблях флотилии можно было бы создать небольшие центры традиционной культуры России", - отмечает пресс-служба.

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